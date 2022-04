Video: Boris Becker zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt

Ex-Tennisstar Boris Becker muss ins Gefängnis. Ein Gericht in London verurteilte den dreifachen Wimbledon-Sieger am Freitag zu zweieinhalb Jahren Haft, wovon er mindestens die Hälfte absitzen muss. Becker hatte Vermögen im Wert von mehr als einer Million Euro in seinem Insolvenzverfahren nicht offengelegt. Eine Jury hatte ihn vor drei Wochen in mehreren Anklagepunkten schuldig gesprochen. Der 54-jährige Deutsche hatte die Vorwürfe bestritten. Er kann Rechtsmittel einlegen.

