Video: Britische Regierung verlängert Corona-Maßnahmen

Wegen der rapiden Ausbreitung der Delta-Variante müssen sich die Menschen in England für weitere Corona-Lockerungen noch länger gedulden. Der britische Premierminister Boris Johnson verlängerte am Montag die noch geltenden Corona-Maßnahmen bis zum 19. Juli, wie er bei einer Pressekonferenz in London erklärte. Das Impfprogramm soll nun nochmals beschleunigt werden. "Ich denke, es ist sinnvoll, noch ein wenig länger zu warten", sagte Johnson.

Dieses Video liegt auf YouTube