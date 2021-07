Video: China: Passagiere ertrinken in überfluteter U-Bahn

Die heftigsten Regenfälle seit Jahrhunderten haben in der zentralchinesischen Provinz Henan große Schäden angerichtet. Zwölf Menschen kamen bei der Überflutung der U-Bahn in der zwölf Millionen Einwohner zählenden Provinzhauptstadt Zhengzhou ums Leben, mehr als 500 konnten aus den Schächten gerettet werden, wie örtliche Behörden am Mittwoch mitteilten. In der Nachbarstadt Gongyi wurden zudem vier Tote gemeldet. Es war jedoch insgesamt mit weiteren Opfern zu rechnen.

Dieses Video liegt auf YouTube