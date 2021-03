Video: Containerschiff "Ever Given" im Suezkanal schwimmt wieder

Nach einer fast einwöchigen Blockade des Suezkanals schwimmt das auf Grund gelaufene Containerschiff "Ever Given" wieder. Das 400 Meter lange Schiff sei Montagfrüh in schwimmenden Zustand gebracht worden und werde gesichert, teilte der Dienstleister Inchcape Shipping mit. Die Kanalbehörde bestätigte den Erfolg bei Facebook. Das Schiffsradar Vesselfinder zeigte die "Ever Given" wieder als "unterwegs" an. Der Zeitpunkt der Freigabe der Wasserstraße war aber vorerst unklar.

