Video: Coronavirus: China-Rückkehrer müssen 14 Tage in Quarantäne

Es gebe keinen Grund zur Panik, aber man werde beim Coronavirus größte Vorsicht walten lassen, kündigte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Sonntagabend an. Das gelte auch für die sieben Heimkehrer aus dem chinesischen Epidemiegebiet Wuhan. Diese würden vorerst in das Wiener Hygieneinstitut gebracht und auch bei einem negativen Test 14 Tage unter Quarantäne gestellt.

