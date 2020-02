Weltweit werden wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus immer mehr Veranstaltungen gestrichen. Die US-Regierung etwa sagte ein Gipfeltreffen mit den Staaten des Verbands Südostasiatischer Nationen (ASEAN) in Las Vegas ab. Die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) strich ihr Jahres-Symposium in der Schweiz. Und in Berlin wurde die weltgrößte Reisemesse ITB Berlin abgesagt.

