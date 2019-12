Bei einem Lawinenunglück in Südtirol sind am Samstag nach Polizeiangaben drei Deutsche ums Leben gekommen - eine 25-jährige Frau und zwei siebenjährige Mädchen. Das bestätigte ein Sprecher der Carabinieri in Bozen der Deutschen Presse-Agentur am Samstagabend. Zum Unglückszeitpunkt soll keine Lawinengefahr bestanden haben. Am Abend wurde noch nach weiteren Vermissten gesucht.

