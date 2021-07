Video: Dutzende Tote und Vermisste bei Unwetter in Westdeutschland

Ganze Landstriche sind verwüstet, Orte von der Außenwelt abgeschnitten, Häuser weggespült: Nach Unwettern im Westen Deutschlands sind mindestens 42 Menschen gestorben. In Rheinland-Pfalz werden Dutzende Menschen vermisst. "So eine Katastrophe haben wir noch nicht gesehen. Es ist wirklich verheerend", sagte Malu Dreyer, Ministerpräsidentin des Bundeslandes, am Donnerstag. Die Lage war nach Dauerregen vielerorts in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen noch unübersichtlich.

