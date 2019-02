Erika Pluhars Terminkalender ist dicht. Auftritte mit den Programmen "Pluhar singt und liest Pluhar" und "Konzert Bossa a la Pluhar" in Lippstadt oder Linz wechseln mit Lesungen aus ihrem bisher letzten Buch "Anna", die sie etwa in Mannheim oder St. Lorenzen im Mürztal absolviert. Dazwischen steht ein Geburtstagskonzert im Wiener Stadtsaal an. Am 28. Februar feiert die Unermüdliche ihren 80er.

Dieses Video liegt auf YouTube