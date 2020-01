Überpünktlich ist der erste direkte ÖBB-Nachtzug aus Wien am Montag um 10.53 Uhr am Brüsseler Südbahnhof eingetroffen. Neben EU-Abgeordneten der ÖVP, SPÖ, FPÖ und der Grünen war auch ÖBB-Chef Andreas Matthä an Bord des Nightjets, der nach mehr als 14 Stunden Fahrt von zahlreichen Journalisten, Kamerateams und einer Musikkapelle am Bahnsteig 6 begrüßt wurde.

Plangemäß um 20.38 Uhr ist Sonntagabend der erste ÖBB-Nachtzug von Wien nach Brüssel vom Wiener Hauptbahnhof abgefahren - und überpünktlich ist er in den Zielnbahnhof Montagvormittag eingefahren. Nachdem im Jahr 2003 die letzte Direktverbindung eingestellt wurde, stellt dies eine Wende dar. ÖBB-Chef Andreas Matthä sagte: "Mit unserer neuen Direktverbindung nach Brüssel übernehmen wir aktiv Verantwortung für den Klimaschutz."

Zugfahren: Die klimafreundliche Alternative

Im Vergleich zum Flugverkehr seien rund 350 Kilogramm CO2 pro Fahrgast eingespart worden, rechnete der ÖBB-Chef vor. Während Flugpassagiere auf der Strecke von Wien nach Brüssel mehr als 400 kg CO2 verursachten, seien es bei Nightjet-Fahrgästen nur je 40 kg CO2 pro Kopf.

Matthä bedankte sich für die gute Zusammenarbeit mit der belgischen Eisenbahngesellschaft SNCB. "Bahnfahren ist immer eine Gemeinschaftsleistung", so der ÖBB-Chef.

EU-Politiker sehen Verbesserungsmöglichkeiten

Die mitgereisten österreichischen EU-Abgeordneten lobten den Reisekomfort, sie sehen aber noch Verbesserungsmöglichkeiten bei der transnationalen Zugverbindung. Barbara Thaler von der ÖVP, die mit ihren Kollegen Othmar Karas, Angelika Winzig, Simone Schmiedtbauer, Lukas Mandl an der Premierenfahrt teilnahm, wünscht sich mehr Kompatibilität der nationalen Eisenbahnsysteme.

"Wir haben in Aachen eine Verzögerung von 30 Minuten gehabt, weil wir die Lok wechseln mussten", sagte Thaler. Der Grund sei gewesen, dass die genutzte Lok in Belgien nicht zugelassen sei, erklärte die stellvertretende Verkehrssprecherin der Europäischen Volkspartei im EU-Parlament und sprach sich für eine Vereinheitlichung des Schienennetzes in Europa und der national geltenden Vorschriften aus. "Da kann man die Bahn noch schneller und wettbewerbsfähiger machen."

Andreas Schieder: "Zwei Stunden schneller wäre möglich"

SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder sieht es als dringend notwendig an, dass die Streckenkapazitäten so frei gegeben werden, dass man vor allem im belgischen Teil schneller fahren könne. "Dann wäre es auch möglich, zwei Stunden früher in Brüssel anzukommen", sagte Schieder, der gemeinsam mit seinen Delegationskollegen Günther Sidl und Hannes Heide mit dem Zug nach Brüssel gekommen war.

Von den Grünen nahmen Monika Vana, Sarah Wiener und Tom Waitz den Nachtzug. EU-Delegationsleiterin Vana wünscht sich neben einer früheren Ankunft auch eine höhere Frequenz. "Aus Sicht einer Europaabgeordneten würde ich es sehr begrüßen, wenn der Nachtzug täglich fahren würde und in Brüssel am Morgen mindestens eine Stunde früher ankäme", so Vana. Von der FPÖ-EU-Riege war der Abgeordnete Roman Haider mitgefahren.

EU-Botschafter Selmayr: "Gut aber ausbaufähig"

Auch der österreichische EU-Botschafter Martin Selmayr hat die Chance genutzt, mit dem ersten Nachtzug zwischen Wien und Brüssel zu verkehren. Die Verbindung sei gut, "aber ausbaufähig", vermeldete Selmayr auf Social Media. Er habe "gut geschlafen" und ein "gutes Frühstück" bekommen, twitterte der Ständige Vertreter der EU-Kommission in Wien gegen Ende der Premierenfahrt am Montag. Die Ankunft in Brüssel nach 14-stündiger Reise um 11 Uhr sei aber "zu spät", es gebe kein WLAN an Bord und nur zwei Verbindungen pro Woche, kritisierte Selmayr. Er sei "langsam aber klimafreundlich" gereist. Ob er den Nachtzug erneut nutzen wird: "Mach ich sicher bald wieder", twitterte der EU-Botschafter.

Sonntags und mittwochs kann nachts gefahren werden

Die Nachtzüge fahren künftig immer sonntags und mittwochs von Wien (20.38 Uhr) und Innsbruck (20.44 Uhr) nach Brüssel, mit Zwischenhalten unter anderem in Nürnberg (02.46 Uhr), Frankfurt/Main (Süd) (04.33 Uhr) und Köln (07.39 Uhr). Die Rückfahrten finden jeweils einen Tag später statt. Für die gesamte Strecke ab Wien beziehungsweise ab Innsbruck brauchen die beiden Züge mit Sitz-, Liege- und Schlafwagen rund 14 Stunden. Das günstigste Sparschiene-Ticket kostet 59,90 Euro, wer alleine im Single-Deluxe-Abteil mit Dusche, WC und Frühstück reisen will, muss 249 Euro hinlegen.

Nachtzüge bislang Nischengeschäft

Neben Abgeordneten sollen auch Lobbyisten, sonstige Geschäftsreisende und Touristen mit dem Nachtzug ohne Umsteigen nach Brüssel fahren, hofft die Bundesbahn. Angesichts stetig wachsender Fahrgastzahlen im Bahnverkehr wird derzeit in Deutschland über die Ausweitung des Nachtzugverkehrs diskutiert. Derzeit betreiben in Deutschland lediglich die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) ein Angebot mit Schlaf- und Liegewagen, seit sie vor drei Jahren das Nachtzuggeschäft der Deutschen Bahn übernommen haben. Es gibt Verbindungen etwa nach Berlin, Hamburg, Zürich und Rom.

Die ÖBB erzielen mit dem Nachtzugverkehr nach eigenen Angaben einen kleinen Gewinn. Mit jährlich gut anderthalb Millionen Kunden jährlich in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Italien ist es aber noch ein Nischengeschäft - wenn auch die Fahrgastzahlen zuletzt stiegen. Bis zum Jahr 2026 soll der Nightjet-Betrieb stufenweise ausgebaut werden.

Quelle: SN