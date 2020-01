Am Montagvormittag ist nach über 14 Stunden Fahrzeit der erste ÖBB-Nightjet von Wien nach Brüssel am Endbahnhof angekommen. EU-Botschafter Martin Selmayr war ebenfalls an Bord und berichtet von seiner Nacht durch Europa.

Plangemäß um 20.38 Uhr ist Sonntagabend der erste ÖBB-Nachtzug von Wien nach Brüssel vom Wiener Hauptbahnhof abgefahren. Neben EU-Abgeordneten und ÖBB-Chef Andreas Matthä hat auch der österreichische EU-Botschafter Martin Selmayr die Chance genutzt, mit dem ersten Nachtzug zwischen Wien und Brüssel zu verkehren. EU-Botschafter Selmayr: "Gut aber ausbaufähig" Die neue Nachtzugverbindung beschreibt EU-Botschafter Selmayr als gut, "aber ausbaufähig". Er habe "gut geschlafen" und ein "gutes Frühstück" bekommen, twitterte der Ständige Vertreter der EU-Kommission in Wien gegen Ende der Premierenfahrt am Montag. Die Fahrt im Schlafwagen sei mit 40 Kilogramm Kohlendioxid klimafreundlicher als der Flug mit 410 Kilogramm. Die Ankunft in Brüssel nach 14-stündiger Reise um 11 Uhr sei aber "zu spät", es gebe kein WLAN an Bord und nur zwei Verbindungen pro Woche, kritisierte Selmayr. Er sei "langsam aber klimafreundlich" gereist. Ob er den Nachtzug erneut nutzen wird: "Mach ich sicher bald wieder", twitterte der EU-Botschafter. Sonntags und mittwochs kann nachts gefahren werden Die Nachtzüge fahren künftig immer sonntags und mittwochs von Wien (20.38 Uhr) und Innsbruck (20.44 Uhr) nach Brüssel, mit Zwischenhalten unter anderem in Nürnberg (02.46 Uhr), Frankfurt/Main (Süd) (04.33 Uhr) und Köln (07.39 Uhr). Die Rückfahrten finden jeweils einen Tag später statt. Für die gesamte Strecke ab Wien beziehungsweise ab Innsbruck brauchen die beiden Züge mit Sitz-, Liege- und Schlafwagen rund 14 Stunden. Das günstigste Sparschiene-Ticket kostet 59,90 Euro, wer alleine im Single-Deluxe-Abteil mit Dusche, WC und Frühstück reisen will, muss 249 Euro hinlegen. Neben Abgeordneten sollen auch Lobbyisten, sonstige Geschäftsreisende und Touristen mit dem Nachtzug ohne Umsteigen nach Brüssel fahren, hofft die Bundesbahn. Nachtzüge bislang noch Nischengeschäft Angesichts stetig wachsender Fahrgastzahlen im Bahnverkehr wird derzeit in Deutschland über die Ausweitung des Nachtzugverkehrs diskutiert. Derzeit betreiben in Deutschland lediglich die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) ein Angebot mit Schlaf- und Liegewagen, seit sie vor drei Jahren das Nachtzuggeschäft der Deutschen Bahn übernommen haben. Es gibt Verbindungen etwa nach Berlin, Hamburg, Zürich und Rom. Die ÖBB erzielen mit dem Nachtzugverkehr nach eigenen Angaben einen kleinen Gewinn. Mit jährlich gut anderthalb Millionen Kunden jährlich in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Italien ist es aber noch ein Nischengeschäft - wenn auch die Fahrgastzahlen zuletzt stiegen. Bis zum Jahr 2026 soll der Nightjet-Betrieb stufenweise ausgebaut werden. Quelle: SN