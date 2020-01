Rund drei Monate nach der Entdeckung einer isolierten Familie auf einem holländischen Bauernhof kommt der Fall am Dienstag in einer ersten öffentlichen Anhörung in Assen vor Gericht. Der Vater misshandelte laut Anklage seine sechs Kinder über Jahre hinweg. Der 67-Jährige soll zudem eine Tochter und einen Sohn im Alter von damals zwölf bis 15 Jahren mehrfach vergewaltigt haben, hieß es.

Dieses Video liegt auf YouTube