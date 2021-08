Video: Fast 1.300 Tote bei schwerem Erdbeben in Haiti

Nach dem schweren Erdbeben in Haiti ist die Zahl der Todesopfer auf fast 1.300 gestiegen. Bisher seien 1.297 Leichen geborgen worden, teilte die Katastrophenschutzbehörde am Sonntag mit. Hunderte weitere Menschen werden noch vermisst, mehr als 5.700 Menschen wurden bei dem Erdstoß der Stärke 7,2 am Samstag verletzt. Das Österreichische Rote Kreuz (ÖRK) rechnete mit steigenden Opferzahlen und Verlusten.

