Video: Fast 1.300 Tote nach schwerem Erdbeben in Haiti

Inmitten der Rettungseinsätze in Haiti nach dem verheerenden Erdbeben vom Samstag mit fast 1.300 Toten hat sich ein Tropensturm dem Karibikstaat genähert. Das Tiefdruckgebiet "Grace" zog laut US-Hurrikanzentrum mit anhaltenden Windgeschwindigkeiten von bis zu 55 Kilometern pro Stunde südlich an der Insel Hispaniola entlang - die sich Haiti mit der Dominikanischen Republik teilt. Ab Montagabend (Ortszeit) wurde das Zentrum des Sturms an Haitis Südküste erwartet.

