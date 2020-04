Video: Fast 2.000 Coronavirus-Tote in den USA binnen eines Tages

Während in China die strickten Ausgangsbeschränkungen wegen des Coronavirus immer mehr gelockert werden, ist die Gefahr in den USA und Europa noch lange nicht gebannt. Frühestens Ende April wird in einigen Ländern ein erster Schritt in die Normalität gewagt, wie etwa in Österreich und Dänemark. Das löste Kritik des Europa-Büros der Weltgesundheitsorganisation WHO aus.

