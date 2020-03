Video: Fast 500 Tote und 8000 Infizierte - Premier Conte erklärt ganz Italien zur Sperrzone

Italiens Premier Giuseppe Conte erklärt ganz Italien wegen der Coronavirus-Epidemie ab sofort zur Sperrzone. Conte kündigte am Montagabend an, die Reisefreiheit zu stoppen. Lediglich wenige Ausnahmen würden zugelassen. Das Schengen-Abkommen wird allerdings nicht ausgesetzt. Die EU-Regierungschefs halten indes in der Causa am Dienstag einen EU-Gipfel per Videokonferenz ab.

