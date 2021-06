Video: Feuer erschwert Suche nach Vermissten in Florida

Nach dem Teileinsturz eines zwölfstöckigen Wohnhauses in Florida erschwert ein Feuer die Suche nach Vermissten. Die Bürgermeisterin des Bezirks Miami-Dade, Daniella Levine Cava, sagte am Samstag an der Unglücksstelle in Surfside nahe Miami, es sei extrem schwierig, den Ursprung der Flammen ausfindig zu machen, sie zu isolieren und zu löschen. Dies behindere die Suche nach möglicherweise noch Verschütteten. 159 Menschen gelten weiter als vermisst, vier Tote wurden bestätigt.

