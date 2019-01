Bei einem Brand während eines sogenannten Escape-Games sind in Polen fünf Mädchen gestorben. Wie die Agentur PAP unter Berufung auf einen Feuerwehrsprecher berichtete, brach am Freitagabend in einem Gebäude in Koszalin im Norden des Landes während eines solchen Spiels ein Feuer aus. Dabei kamen demnach fünf Mädchen um.

