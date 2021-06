Video: Fünftes Todesopfer nach Einsturz von Wohnhaus in Florida

Nach dem Teileinsturz eines zwölfstöckigen Wohnhauses im US-Bundesstaat Florida ist ein weiteres Todesopfer gefunden worden. Die Rettungskräfte hätten in den Trümmern am Samstag einen weiteren leblosen Körper entdeckt, sagte die Bürgermeisterin des Bezirks Miami-Dade, Daniella Levine Cava, am Abend (Ortszeit) an der Unglücksstelle in Surfside nahe Miami. Die Zahl der identifizierten Toten sei damit auf fünf gestiegen. 156 Menschen gelten weiter als vermisst.

Dieses Video liegt auf YouTube