Video: Hochwasserlage in Deutschland entspannt sich

Die Lage in den Hochwassergebieten in Deutschland hat sich am Montag beruhigt. Im bayerischen Passau sanken die Pegelstände der Donau und des Inn. Die befürchtete Hochwasser-Katastrophe im Südosten Bayerns blieb aus. Anlass zur Hoffnung geben auch die Wetteraussichten. Die Zahl der Todesopfer wegen der Überflutungen in Deutschland war am Wochenende auf fast 160 gestiegen. Innenminister Horst Seehofer (CSU) reiste in die von der Flutkatastrophe besonders betroffenen Gebiete.

