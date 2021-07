Video: Hochwasserlage in Deutschland entspannt sich etwas

Die Lage in den Hochwassergebieten Deutschlands hat sich etwas entspannt. In Passau (Bayern) lag der Pegelstand der Donau am Montag früh bei 8,18 Metern und damit unterhalb der höchsten Hochwasserwarnstufe von 8,50 Metern. Von katastrophalen Zuständen sei man zum Glück noch entfernt, sagte ein Polizeisprecher. Die Zahl der Todesopfer wegen der verheerenden Überflutungen in Deutschland war am Wochenende auf fast 160 gestiegen. Anlass zur Hoffnung geben die Wetteraussichten.

