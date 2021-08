Video: In Europa breiten sich die Waldbrände weiter aus

In Griechenland haben sich die Waldbrände den fünften Tag in Folge ausgebreitet. Am Samstag fegte das Feuer durch einen Vorort von Athen. Über Nacht drückten starke Winde das Feuer in die Stadt Thrakomakedones, wo etliche Häuser niederbrannten. Die Regionalregierung von Sizilien erklärte wegen der Waldbrände auf der beliebten Urlaubsinsel für sechs Monate den Not- und Krisenfall. Auch in Russland wird die Waldbrandsituation immer dramatischer.

