Nachdem das Kreuzfahrtschiff "Viking Sky" am Samstag in einem gefährlichen Seegebiet vor der Westküste Norwegens in Seenot geraten war, wurden bis Sonntagvormittag 460 von 1.373 Passagieren mit Hubschraubern an Land gebracht. 17 Menschen wurden ins Krankenhaus gebracht. Der Motorschaden wurde am Sonntag weitgehend behoben und das Schiff konnte den Hafen der Stadt Molde ansteuern.

