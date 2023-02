Die Zahl der Toten nach den schweren Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet ist auf mehr als 24.000 gestiegen. Allein in den betroffenen Gebieten in der Türkei wurden 20.665 Tote geborgen, wie die Katastrophenschutzbehörde AFAD Samstag früh mitteilte. In Syrien wurden mehr als 3.500 Todesopfer gemeldet. Viele Menschen werden noch unter den Trümmern vermisst.

