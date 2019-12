Bei einem Brand in einer Fabrik in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi sind am Sonntag mindestens 43 Menschen ums Leben gekommen. Die Zahl der Opfer könnte noch steigen. Man habe mindestens 50 Menschen gerettet, teilte die Einsatzkräfte mit. Ein hochrangiger Polizeivertreter sprach von mindestens 58 geretteten Menschen.

