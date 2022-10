Video: Mindestens 40 Tote nach Explosion in türkischem Bergwerk

Erneut erschüttert ein tödliches Minenunglück die Türkei: 41 Bergleute sind dort bei einer schweren Explosion in einem Kohlebergwerk ums Leben gekommen, wie der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Samstag am Unglücksort vor Journalisten sagte. Zuvor hatten Rettungsteams am Samstag nach einem letzten Vermissten gesucht - und auch diesen nur tot bergen können. "Wir sind als Nation sehr traurig", sagte Erdogan.

