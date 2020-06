Video: Nach Ausschreitungen in Stuttgart Beratungen über Folgen

Nach den Krawallen in der Nacht auf Sonntag in Stuttgart, bei denen sich Hunderte Personen Straßenschlachten mit der Polizei geliefert hatten, wird nun die Forderung nach politischen Konsequenzen laut. Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verurteilte am Montag in Berlin die Attacken der Randalierer scharf. Die Polizei spricht von einem Schaden im sechs- bis siebenstelligen Bereich.

Dieses Video liegt auf YouTube