Video: Nach Ende von Null-Covid-Politik: China öffnet sich

Nach dem Ende der Null-Covid-Politik öffnet sich China wieder zum Ausland. Am Sonntag endet nach Angaben der Behörden die fast drei Jahre andauernde Abschottung. Doch wird es Monate dauern, bis sich der Reiseverkehr wieder normalisiert. Aus Sorge vor neuen Virus-Varianten verlangen viele Länder von Reisenden einen negativen Corona-Test vor dem Abflug. In Österreich tritt die angekündigte Corona-Testpflicht für Reisende aus China bereits am Samstag in Kraft.

Dieses Video liegt auf YouTube