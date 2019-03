Nach dem verheerenden Zyklon "Idai" warnen Helfer in Mosambik, ihnen laufe die Zeit davon. "Wir sind an einem kritischen Punkt angelangt", erklärte die Exekutivdirektorin des UNO-Kinderhilfswerks, Henrietta Fore, in der Stadt Beira. Inzwischen ist die Zahl der Todesopfer des Zyklons weiter gestiegen. Die Katastrophenschutzbehörde in Mosambik sprach am Freitag von 293 Toten und 1.511 Verletzten.

