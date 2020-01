Nach dem Ausbruch der Lungenkrankheit in China ist die Zahl der bestätigten Fälle auf 308 gestiegen. Darunter entfallen 270 Infektionen allein auf die Provinz Hubei mit der Metropole Wuhan, wo das neuartige Virus seinen Ausgang genommen hatte. Wie das chinesische Staatsfernsehen am Dienstag berichtete, ist in der Südprovinz Guangdong bei weiteren 14 Patienten das Virus festgestellt worden.

