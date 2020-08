Video: Österreich verhängt Reisewarnung für Kroatien - weitere Nachschärfungen nicht ausgeschlossen

Die Meldung kam dann doch überraschend schnell: Noch am Freitagvormittag kündigte Gesundheitsminister Anschober an, man würde etwaige Grenzschließungen in den nächsten Tagen prüfen. Zu Mittag wurde bereits die Entscheidung getroffen, eine Reisewarnung für Kroatien auszusprechen.

