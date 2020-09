Video: "Operation Aderlass" - enormer Andrang bei Prozessauftakt

In München begann am Mittwoch der bisher größte Strafprozess um Doping im Spitzensport in Deutschland. Angeklagt sind der Sportarzt Mark S. (42) aus Erfurt und vier seiner Helfer, darunter sein Vater. Dem Mediziner wird vorgeworfen, ab 2011 ein Netzwerk für Blutdoping vor allem im Rad- und Langlaufsport aufgezogen zu haben. Die wesentlichsten Beweise wurden in der "Operation Aderlass" durch die deutsche und österreichische Polizei bei der Nordischen Ski-WM im Februar 2019 in Seefeld (Tirol) gesammelt.

