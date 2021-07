Video: Opferzahl nach Unwettern in Deutschland steigt auf über 100

Die Zahl der Toten nach der Unwetterkatastrophe in Deutschland ist auf mehr als hundert gestiegen, militärischer Katastrophenalarm wurde zudem ausgelöst. In Rheinland-Pfalz stieg die Opferzahl auf über 60, wie Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) in Mainz sagte. Die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen gab die dortige Totenzahl zuvor mit 43 an. In Belgien stieg die Zahl der Toten auf mindestens 23 an, über 100 Feuerwehrleute aus Österreich sind dort im Einsatz.

Dieses Video liegt auf YouTube