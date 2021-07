Video: Opferzahl nach Unwettern in Deutschland steigt auf über 90

Nach der Flutkatastrophe im Westen Deutschlands steigt die Zahl der Toten weiter. Medienangaben zufolge starben mindestens 93 Menschen, mehr als 1.000 galten am Freitag als vermisst. Aus Rheinland-Pfalz wurden bis Freitagmorgen 50 Opfer gemeldet, in Nordrhein-Westfalen waren es mindestens 43. In Belgien stieg Zahl der Toten auf zwölf, auch hier rechnet man mit einem Anstieg. Über 100 Feuerwehrleute aus Österreich sind dort im Einsatz

