Video: Riesenaquarium in Berliner Hotel geplatzt

Ein Knall mit verheerenden Folgen hat am Freitag Berlin erschüttert: Das riesige Aquarium Aquadom mit 1.500 Fischen in einem Hotel nahe dem Alexanderplatz ist geplatzt. Eine Million Liter Wasser ergossen sich in der Früh aus dem zerstörten 16 Meter hohen Glaszylinder in das Hotel und auf die Straße. Weil so früh zahlreiche Hotelgäste noch nicht im Erdgeschoß unterwegs waren, wurden nur zwei Menschen leicht verletzt. Als Unglücksursache wird Materialermüdung vermutet.

Dieses Video liegt auf YouTube