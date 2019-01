Nach dem Dammbruch an einer Eisenerzmine in Brasilien ist die Zahl der bestätigten Todesopfer auf 37 gestiegen. Rund 250 Menschen werden nach dem Unglück in Brumadinho im Bundesstaat Minas Gerais noch immer vermisst. Die Suche nach weiteren Opfern wurde am frühen Sonntagmorgen (Ortszeit) fortgesetzt.

Dieses Video liegt auf YouTube