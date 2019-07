Der Mann, der einen Buben am Montag mit einem Stoß vor einen einfahrenden ICE getötet haben soll, ist seit vergangenem Donnerstag von der Schweizer Polizei gesucht worden. Der Eritreer hat seine Nachbarin mit einem Messer bedroht, gewürgt und eingesperrt und ist dann geflohen. Nach Angaben der Schweizer Behörden befand er sich in diesem Jahr in psychiatrischer Behandlung.

