Video: Sechs Tote und 19 Vermisste nach Eissturz in den Dolomiten

Nachdem ein Gletscherbruch an der Marmolata (Marmolada) in den Alpen des norditalienischen Trentino mindestens sechs Menschen in den Tod gerissen hat, sind bis Montagfrüh vier Opfer identifiziert worden. Dabei handelt es sich um drei Italiener, darunter zwei Bergführer aus der Region Venetien, und einen Tschechen. Ein Mann und eine Frau müssen noch identifiziert werden. Rund 19 Personen, die sich am Unglücksort aufhielten, werden noch gesucht.

