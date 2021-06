Video sorgt für Proteste gegen Polizeigewalt in Tunesien

Erneute gewaltsame Proteste gegen Polizeigewalt in den Straßen von Tunis erhöhen den Druck auf Ministerpräsident Hichem Mechichi, gegen die Übergriffe der Polizei im Land vorzugehen. Die Veröffentlichung eines Videos, das zeigte, wie die Polizei einen jungen Mann entkleidete und verprügelte, hatte diese Woche weitverbreitete Wut in Tunesien ausgelöst und Zweifel an der Glaubwürdigkeit von Polizeireformen seit der Revolution 2011 angefacht.

SN/APA/AFP/FETHI BELAID Proteste gegen Polzeigewalt in Tunis