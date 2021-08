Video: Starke Regenfälle nach schwerem Erdbeben in Haiti

Nach dem Erdbeben in Haiti mit mehr als 1.400 Toten hat das Tiefdruckgebiet "Grace" starke Regenfälle in der betroffenen Region verursacht. In einer Notunterkunft im Ort Les Cayes auf der Halbinsel Tiburon im Südwesten des Karibikstaates stand das Wasser knöchelhoch, wie auf Fotos vom Montagabend (Ortszeit) zu sehen war. Indes ist die Zahl der bestätigten Todesopfer auf 1.419 gestiegen. Rund 6.900 Menschen wurden bei der Katastrophe am Samstag verletzt.

