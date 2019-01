Nach dem verheerenden Dammbruch an einer Eisenerzmine in Brasilien haben die Einsatzkräfte ihre Suche nach Verschütteten wieder aufgenommen. Es bestehe keine Gefahr mehr, dass an dem Bergwerk im Bundesstaat Minas Gerais ein zweiter Damm breche, teilte die Zivilschutzbehörde am Sonntag mit. 37 Todesopfer wurden bisher offiziell bestätigt. Rund 250 Personen werden noch vermisst.

Dieses Video liegt auf YouTube