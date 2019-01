Nach dem verheerenden Dammbruch an einer Eisenerzmine in Brasilien haben die Einsatzkräfte ihre Suche nach Verschütteten vorerst eingestellt. Es bestehe die Gefahr eines zweiten Dammbruchs an dem Bergwerk im Bundesstaat Minas Gerais, berichtete das Nachrichtenportal G1. "Ich warte darauf, dass wir die Suche wieder aufnehmen können", sagte Fabricio Oliveira vom Verband der freiwilligen Feuerwehr.

Dieses Video liegt auf YouTube