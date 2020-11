Video: Südtirol geht nach erfolgreichem Test in "Phase 2"

In einer ersten Bilanz nach der Corona-Massentestung, die in Südtirol zwischen 19. und 25. November stattgefunden hatte, hat Gesundheitslandesrat Thomas Widmann (SVP) von einer "überwältigenden Beteiligung" und einem "riesigen Erfolg" gesprochen. Nun folge "Phase 2", die unter anderem wöchentliche Tests einer repräsentativen Gruppe von 4.900 Bürgern umfasse, darunter 900 Personen aus dem Schulbereich. So seien Infektionsherde schnell auszumachen.

