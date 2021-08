Video: Teilerfolge für Rettungskräfte bei Waldbränden in Europa

Die Großbrände im Norden von Athen sind am Samstag teilweise eingedämmt worden. "Erstmals können wir sagen, dass die Situation etwas besser ist - es gibt aktuell nur noch zwei Feuerfronten", sagte Nikos Peppas, Vize-Gouverneur der Region Attika, dem Sender Skai. Die Regionalregierung von Sizilien erklärte indes wegen der Waldbrände auf der Urlaubsinsel für sechs Monate den Not- und Krisenfall. Auch in Russland und der Türkei wird die Waldbrandsituation immer dramatischer.

Dieses Video liegt auf YouTube