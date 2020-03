Video: Über 100 Coronavirus-Tote an einem Tag in der Lombardei

In der norditalienischen Region Lombardei sind innerhalb eines Tages mehr als 100 Menschen am neuartigen Coronavirus gestorben. Dies teilten die Regionalbehörden am Sonntagabend in Mailand mit. Demnach stieg die Gesamtzahl der Todesopfer der Coronavirus-Epidemie in der Lombardei seit Samstag von 154 auf 257. In Italien steht nun rund ein Viertel der Bevölkerung unter Quarantäne.

