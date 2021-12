Video: Weihnachtsbotschaft verkündet: Papst hebt Bedeutung des Dialogs hervor

Der Papst hat in seiner Weihnachtsbotschaft am Christtag die Bedeutung des Dialogs in Zeiten der Pandemie betont. "Unsere Fähigkeit zu sozialen Beziehungen wird auf eine harte Probe gestellt. Es gibt eine wachsende Tendenz dazu, sich zu verschließen, alles allein machen zu wollen. Man verzichtet darauf, hinauszugehen, sich zu begegnen und miteinander die Aufgaben zu erledigen", sagte Franziskus, der in Rom den Segen "Urbi et orbi" (der Stadt und dem Erdkreis) spendete.

