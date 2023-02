Video: Zahl der Beben-Toten in Türkei und Syrien bei über 2.300

Nach verheerenden Erdbeben in der Türkei und Syrien in der Nacht auf Montag ist die Zahl der Todesopfer über 2.300 gestiegen. In der Türkei seien 1.500 Menschen ums Leben gekommen, teilte der Katastrophenschutzdienst AFAD Montagmittag mit. Mehr als 8.533 Menschen wurden verletzt. In Syrien stieg die Zahl der Toten auf über 850, in dem Bürgerkriegsland gab es durch das Beben mehr als 2.300 Verletzte. Österreich hilft indes mit drei Millionen Euro und 80 Soldaten.

Dieses Video liegt auf YouTube