In China ist die Zahl erfasster Infektionen mit dem Coronavirus und damit zusammenhängender Todesfälle weiter gestiegen. Landesweit wurden 97 weitere Tote bestätigt. Damit starben in China inzwischen mehr als 900 Menschen an der neuartigen Lungenerkrankung. Zahlreiche belegte Erkrankungen gibt es unterdessen auf einem japanischen Kreuzfahrtschiff.

