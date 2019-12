Bei einem Flugzeugabsturz sind am Freitag in Kasachstan zwölf Menschen ums Leben gekommen. Das Flugzeug mit 95 Passagieren und fünf Besatzungsmitgliedern war kurz nach dem Start vom Flughafen der Millionenstadt Almaty abgestürzt und in ein Haus gekracht. Wie durch ein Wunder überlebten die meisten Insassen. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wurden 53 Menschen verletzt, darunter neun Kinder.

Dieses Video liegt auf YouTube