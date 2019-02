Videodreh rief Polizei auf den Plan

Maskierte Männer mit Maschinenpistolen in einer Tiefgarage - da rief ein Zeuge in Frankfurt am Main die Polizei. Die Leitstelle zog daraufhin Spezialeinsatzkräfte aus der ganzen Stadt zusammen, wie das Polizeipräsidium mitteilte. Allerdings vergebens, denn es handelte sich um Dreharbeiten für ein Musikvideo. Das stellte sich aber erst bei der Kontrolle der 20 Personen in der Tiefgarage heraus. Die Dreharbeiten für das Rap-Video mussten beendet werden. Es werde geprüft, ob der Polizeieinsatz den Verantwortlichen in Rechnung gestellt werden könne. Sie hätten zwar eine Genehmigung gehabt, aber mit der Auflage, die Polizei rechtzeitig zu benachrichtigen. Zu Beginn des Einsatzes sei eine solche Information nicht vorgelegen.

Quelle: SN, Dpa